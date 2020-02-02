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Chevron отримала збиток через списання в 10,5 мільярда доларів

Неділя, 2 лютого 2020, 15:10

Chevron Corp відзвітувала про збитки в четвертому кварталі через списання в розмірі 10,4 мільярда доларів, пов'язаного з проектом в Мексиканській затоці, продажем сланцевих активів і СПГ-проектом в Канаді.

Про це пише Рейтер.

У грудні компанія попередила про можливе списання вартості активів до 11 мільярдів доларів і повідомила про можливий вихід з ряду проектів.

Чистий збиток компанії в жовтні-грудні становив 6,61 мільярда доларів, або 3,51 на акцію, у порівнянні з прибутком у розмірі 3,73 мільярда доларів, або 1,95 долара на акцію, роком раніше.

Також Chevron показала в звітності прибуток в розмірі 1,2 мільярда доларів від продажу активів в британському Північному морі.

Видобуток компанії не змінився в річному численні, та становив 3,08 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу, тоді як середні відпускні ціни знизилися в США і в інших країнах.

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