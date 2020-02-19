Кабмін планує за 5 років створити 200 тисяч нових робочих місць у селах

За найближчі 5 років Кабмін планує створити 200 тисяч нових робочих місць на селі та вирівняти рівень оплати праці у містах та селах.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

"Українські села мають бути багатими. Ще одна ціль, яку уряд разом з парламентом готові втілювати. Ми плануємо вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні - з 85% до 100%", - підкреслив міністр.

За його словами. до 2024 року відкриють для жителів села більше можливостей для розвитку.

Зокрема, через: залучення прямих інвестицій у сільське господарство, збільшення переліку програм держпідтримки, створення спеціального фонду, бізнес-інкубатори для 5000 учасників, які готові створювати малі та середні підприємства, нові механізми для кооперації, підтримку виробників органічної продукції, заходи ОТГ для підвищення комфорту жителів.

"Для розвитку села важливою є реформа ринку праці, яка дозволить захистити права людей. Ми прагнемо легалізувати та зменшити бюрократію за тими видами трудових відносин (наприклад, сезонні роботи), які зараз, по факту, поза правовим полем.

Українське село буде успішним тоді, коли люди будуть успішними та багатими", - додав Милованов.

Економічна правда