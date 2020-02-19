У 2019 році українці у Польщі витратили рекордну суму грошей — статистика

У 2019 році українці у Польщі витратили рекордну суму грошей - сума витрачених коштів за рік зросла у два рази, тоді як перекази до України майже не зросли.

Про це повідомляє аналітичний департамент Міжнародної компанії з аутстафінгу "Gremi personal" з посиланням на офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (Główny Urząd Statystyczny - GUS).

Зазначається, що за 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів у Польщі сягає 2,14 млрд доларів, тоді як у 2018 році - вона була лише 1,05 млрд доларів.

"Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році - 3,8 млрд дол, а у 2018 році - 3,6 млрд дол. Тобто бачимо стрімке зростання в 2 рази видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли.

Отже, це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників", - заявив експерт з міжнародного працевлаштування та власник компанії з аутстафінгу "Gremi personal" Євген Кириченко.

Економічна правда