Міненерго шукає нові робочі місця для шахтарів
Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища шукає нові робочі місця для шахтарів, оскільки видобуток вугілля є збитковим та завдає шкоди екології.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Голова відомства Олексій Оржель повідомив про масштабну програму професійної переорієнтації шахтарів в рамках трансформації вугледобувної промисловості, яку готує уряд.
"Ми стаємо більш ефективними, а це означає, що нашим людям, які працюють в енергетиці, треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця. Уряд, поважаючи працю шахтарів, шукає, як реалізувати задумане. Ми хочемо, щоб ці люди знайшли нову роботу, а не були змушені лізти до шахти, наражатися на небезпеку", – заявив Оржель.
За його словами, в сучасних реаліях Україна змушена купувати антрацитове вугілля для українських ТЕС, яке не видобуває жодна шахта на підконтрольній території.
"До того ж ми авансом платимо за вугілля на складах наших ТЕС більше, ніж ми спалюємо, оскільки змінився клімат. Будемо відверті, видобуток вугілля в нових умовах є не рентабельним", - цитує прес-служба Оржеля.
Водночас міністр нагадав, що спалювання вугілля негативно впливає на навколишнє середовище, оскільки вугільна галузь виробляє багато викидів і відходів.
"В країні повинна розвиватися відновлювана енергетика, акумулюючі потужності, тому що це прогрес - це майбутнє, а вугілля та його спалювання - минуле. Ми маємо врятувати Україну від екологічного лиха", - підкреслив міністр.
Нагадуємо:
У січні Міністерство презентувало проєкт Концепції "зеленого енергетичного переходу України до 2050 року.
Відповідно до документа, частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України має до 2050 року становитиме 70%, передбачається повна відмова від використання вугільної енергетики та зниження частки атомної генерації більш ніж удвічі.
Економічна правда
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