Всі розділи
Укр / Рус

Міненерго шукає нові робочі місця для шахтарів

Середа, 19 лютого 2020, 11:25
 

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища шукає нові робочі місця для шахтарів, оскільки видобуток вугілля є збитковим та завдає шкоди екології.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Голова відомства Олексій Оржель повідомив про масштабну програму професійної переорієнтації шахтарів в рамках трансформації вугледобувної промисловості, яку готує уряд. 

"Ми стаємо більш ефективними, а це означає, що нашим людям, які працюють в енергетиці, треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця. Уряд, поважаючи працю шахтарів, шукає, як реалізувати задумане. Ми хочемо, щоб ці люди знайшли нову роботу, а не були змушені лізти до шахти, наражатися на небезпеку", – заявив Оржель. 

За його словами, в сучасних реаліях Україна змушена купувати антрацитове вугілля для українських ТЕС, яке не видобуває жодна шахта на підконтрольній території. 

"До того ж ми авансом платимо за вугілля на складах наших ТЕС більше, ніж ми спалюємо, оскільки змінився клімат. Будемо відверті, видобуток вугілля в нових умовах є не рентабельним", - цитує прес-служба Оржеля. 

Водночас міністр нагадав, що спалювання вугілля негативно впливає на навколишнє середовище, оскільки вугільна галузь виробляє багато викидів і відходів. 

"В країні повинна розвиватися відновлювана енергетика, акумулюючі потужності, тому що це прогрес - це майбутнє, а вугілля та його спалювання - минуле. Ми маємо врятувати Україну від екологічного лиха", - підкреслив міністр. 

Нагадуємо:

У січні Міністерство презентувало проєкт Концепції "зеленого енергетичного переходу України до 2050 року.

Відповідно до документа, частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України має до 2050 року становитиме 70%, передбачається повна відмова від використання вугільної енергетики та зниження частки атомної генерації більш ніж удвічі.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

шахтарі шахти Міненерго уряд робота

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін планує закрити збиткові держшахти, шахтарям знайдуть нову роботу — Гончарук 7 лютого 2020, 11:25
Уряд направив 169 мільйонів на погашення заборгованості перед шахтарями 4 лютого 2020, 19:53
На держшахтах вночі вимикали електроенергію через борги  23 грудня 2019, 10:17
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!