Міненерго шукає нові робочі місця для шахтарів

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища шукає нові робочі місця для шахтарів, оскільки видобуток вугілля є збитковим та завдає шкоди екології.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Голова відомства Олексій Оржель повідомив про масштабну програму професійної переорієнтації шахтарів в рамках трансформації вугледобувної промисловості, яку готує уряд.

"Ми стаємо більш ефективними, а це означає, що нашим людям, які працюють в енергетиці, треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця. Уряд, поважаючи працю шахтарів, шукає, як реалізувати задумане. Ми хочемо, щоб ці люди знайшли нову роботу, а не були змушені лізти до шахти, наражатися на небезпеку", – заявив Оржель.

За його словами, в сучасних реаліях Україна змушена купувати антрацитове вугілля для українських ТЕС, яке не видобуває жодна шахта на підконтрольній території.

"До того ж ми авансом платимо за вугілля на складах наших ТЕС більше, ніж ми спалюємо, оскільки змінився клімат. Будемо відверті, видобуток вугілля в нових умовах є не рентабельним", - цитує прес-служба Оржеля.

Водночас міністр нагадав, що спалювання вугілля негативно впливає на навколишнє середовище, оскільки вугільна галузь виробляє багато викидів і відходів.

"В країні повинна розвиватися відновлювана енергетика, акумулюючі потужності, тому що це прогрес - це майбутнє, а вугілля та його спалювання - минуле. Ми маємо врятувати Україну від екологічного лиха", - підкреслив міністр.

Нагадуємо:

У січні Міністерство презентувало проєкт Концепції "зеленого енергетичного переходу України до 2050 року.

Відповідно до документа, частка відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України має до 2050 року становитиме 70%, передбачається повна відмова від використання вугільної енергетики та зниження частки атомної генерації більш ніж удвічі.

Економічна правда