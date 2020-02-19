Всі розділи
Укр / Рус

Уряд викрив схему при розробці софту для боротьби з підробленими ліками

Середа, 19 лютого 2020, 10:50
 

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про розкриття схеми з програмним забезпеченням для нібито боротьби з підробленими ліками, в результаті якої чиновники хотіли привласнити понад 369 мільйонів гривень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Дубілета, минулого року Асоціація виробників ліків, яка об'єднує найбільших гравців ринку, домовилася з державою про спільну боротьбу з підробленими ліками.

"Компанії, що входять в Асоціацію, зраділи і витратили близько 1 млн доларів на розробку софту і вже були готові передавати його державі. І тут почалося щось дивне. Несподівано держава каже Асоціації, що розроблений софт таки не потрібен. Замість цього буде розроблятися інший софт – з блокчейном", – написав міністр.

Далі було проведено інвестиційний конкурс, в якому перемогла компанія з Гонконгу.

Вона стверджувала, що розробить софт за 369 млн грн і збирається повернути собі ці гроші через ліцензійні платежі від учасників ринку (від тих компаній, які уже витратили 1 млн доларів на створення софту).

"Більш того, в Україні була створена ТОВ, співвласником якої стала ця компанія з Гонконгу. І це ТОВ отримало від держави 20 млн грн фінансування, на які вона і повинна була розробити цей софт", – повідомив Дубілет.

Він також пояснив, що один з членів комісії, який приймав інвестиційне рішення, є близьким родичем політика з попереднього уряду, якого ЗМІ звинувачують в дуже схожій схемі в іншій області.

Дубілет додав, що вже подано заяву в НАБУ з усіма прізвищами та документами.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Дубілет медицина корупція

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд розробив систему рейтингів голів облдержадміністрацій 18 лютого 2020, 10:40
Дубілет розповів, як буде проходити перепис населення окупованих територій за допомогою супутника 14 лютого 2020, 12:15
Квитанції про сплату основних державних послуг можна не носити – Дубілет 13 лютого 2020, 11:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!