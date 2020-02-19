Уряд викрив схему при розробці софту для боротьби з підробленими ліками

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про розкриття схеми з програмним забезпеченням для нібито боротьби з підробленими ліками, в результаті якої чиновники хотіли привласнити понад 369 мільйонів гривень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Дубілета, минулого року Асоціація виробників ліків, яка об'єднує найбільших гравців ринку, домовилася з державою про спільну боротьбу з підробленими ліками.

"Компанії, що входять в Асоціацію, зраділи і витратили близько 1 млн доларів на розробку софту і вже були готові передавати його державі. І тут почалося щось дивне. Несподівано держава каже Асоціації, що розроблений софт таки не потрібен. Замість цього буде розроблятися інший софт – з блокчейном", – написав міністр.

Далі було проведено інвестиційний конкурс, в якому перемогла компанія з Гонконгу.

Вона стверджувала, що розробить софт за 369 млн грн і збирається повернути собі ці гроші через ліцензійні платежі від учасників ринку (від тих компаній, які уже витратили 1 млн доларів на створення софту).

"Більш того, в Україні була створена ТОВ, співвласником якої стала ця компанія з Гонконгу. І це ТОВ отримало від держави 20 млн грн фінансування, на які вона і повинна була розробити цей софт", – повідомив Дубілет.

Він також пояснив, що один з членів комісії, який приймав інвестиційне рішення, є близьким родичем політика з попереднього уряду, якого ЗМІ звинувачують в дуже схожій схемі в іншій області.

Дубілет додав, що вже подано заяву в НАБУ з усіма прізвищами та документами.

Економічна правда