Ложкін та Калашніков продали "Люксоптику" італійському "королю окулярів" – ЗМІ

У січні французько-італійський холдинг EssilorLuxottica, світовий гравець на ринку лінз, оптичного устаткування та окулярів, придбав найбільшу українську мережу "Люксоптика".

Про це пише Liga.net.

Кінцевим власником "Люксоптики" тепер значиться 84-річний італійський мільярдер Леонардо Дель Веккіо.

"Король окулярів", як називають Веккіо в італійській пресі, викупив найбільшу в Україні мережу з продажу окулярів і лінз у групи інвесторів, найбільші з яких – співвласник медичної мережі "Добробут" Олег Калашніков і дружина екс-голови АП Бориса Ложкіна Надія Шаломова.

Вони передали італійському бізнесменові відразу п'ять компаній – "Люксоптика Холдинг", "Оптичний будинок", "Інтереко", "Ленті Про" і "Нова Віста".

У 2018 році ці п'ять компаній отримали 707 млн ​​грн виручки (близько 29 млн доларів), випливає з фінзвітності компаній.

У скільки обійшовся український оптичний бізнес італійському мільярдерові – невідомо. Умови угоди сторони не розкривають.

"Люксоптика" – один зі старожилів українського рітейлу і найбільший продавець окулярів в країні. Перший магазин відкрився в 1994 році в Харкові. За чверть століття мережа розрослася до 178 торгових точок в 36 містах України.