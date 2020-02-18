Півмільйона автомобілів Hyundai під загрозою загорання двигуна

Компанія Hyundai відкликає в США майже 430 000 автомобілів через ризик загорання двигуна.

Про це повідомляє AutoNews.

Під це відкликання, зокрема, потрапили седани Hyundai Elantra 2006-2011 років випуску і універсали Elantra Touring 2007-2011 років випуску. У цих моделях є ризик потрапляння вологи в модуль антиблокувальна система (ABS), внаслідок чого можливе коротке замикання і ризик загоряння мотора. Повідомляється, що це може статись навіть коли автомобіль не рухається.

За даними Національного управління безпеки руху на дорогах, в Сполучених Штатах було зареєстровано кілька випадків загоряння двигунів у Elantra. Ніхто з людей не постраждав.

Hyundai обіцяє ретельно перевірити усі седани і універсали Elantra, які потрапили під відкликання. При виявленні дефекту його безкоштовно усунуть.

Чи буде оголошена така сервісна кампанія в інших країнах - поки невідомо.