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Українці переплатили 38 мільярдів податків — Податкова

Вівторок, 18 лютого 2020, 18:16
 

Станом на 1 січня 2020 року сума переплат усіх податків до бюджету становить 38,7 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби у Facebook.

Станом на 1 січня 2019 року обсяг переплат податків становив 37,1 млрд грн, станом на 1 січня 2018 року - 38 млрд грн.

У Податковій підкреслюють: інформація про те, що держбюджет за доходами наразі виконується виключно через переплати податків українцями - фейк.

"Насправді, виконання бюджету стало можливим завдяки правильному адмініструванню податків. А от обсяг переплат за останні 3 роки майже не змінювався", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда

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