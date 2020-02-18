Колишньому в.о голови банку "Михайлівський" оголосили підозру у виведенні 283 мільйонів

Офіс генпрокурора спільно з ДБР і Нацполіцією повідомили про підозру колишньому в.о. голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" та 6 посадовцям банку у безпідставному виведенні понад 283 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Вказані особи підозрюються в тому, що у лютому 2015 року вони уклали кредитні договори з грубим порушенням законодавства і внутрішніх документів банку, перерахувавши у подальшому понад 283 млн грн на рахунки різних юридичних осіб.

При цьому вони вірогідно розуміли, що зазначені кредитні кошти не будуть повернуті банку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок таких дій "Банк Михайлівський" був віднесений до неплатоспроможних.

У ньому запровадили тимчасову адміністрацію та розпочали процедуру виведення з ринку, включаючи відшкодування коштів вкладникам банку за рахунок грошових ресурсів Фонду гарантування вкладів.