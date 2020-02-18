Колишньому в.о голови банку "Михайлівський" оголосили підозру у виведенні 283 мільйонів
Офіс генпрокурора спільно з ДБР і Нацполіцією повідомили про підозру колишньому в.о. голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" та 6 посадовцям банку у безпідставному виведенні понад 283 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
"Вказані особи підозрюються в тому, що у лютому 2015 року вони уклали кредитні договори з грубим порушенням законодавства і внутрішніх документів банку, перерахувавши у подальшому понад 283 млн грн на рахунки різних юридичних осіб.
При цьому вони вірогідно розуміли, що зазначені кредитні кошти не будуть повернуті банку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок таких дій "Банк Михайлівський" був віднесений до неплатоспроможних.
У ньому запровадили тимчасову адміністрацію та розпочали процедуру виведення з ринку, включаючи відшкодування коштів вкладникам банку за рахунок грошових ресурсів Фонду гарантування вкладів.
Нагадуємо:
Прокуратура скерувала до суду справу службових осіб банку "Михайлівський", нібито причетних до розкрадання коштів фінустанови. Мова йде про голову правління ПАТ "Банк Михайлівський", членів правління, начальника департаменту та секретаря кредитного комітету.
У 2016 році правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.
У травні 2016 року в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.
Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".
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Економічна правда
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