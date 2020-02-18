Скільки готові платити представникам найнебезпечніших професій — дослідження

За рік спостерігалась динаміка зростання заробітних плат для людей, які працюють в ризикових умовах - зокрема, заробіток водіїв зріс на 25%, а оклад будівельників стабільно залишається найвищим серед усі спеціальностей, пов'язаних із небезпекою.

Про це свідчать результати дослідження, яке провело OLX Робота.

За даними Держслужби з питань праці, у 2019 році найнебезпечнішими професіями були слюсар, газозварник, машиніст установок, водій, будівельник, охоронець та певні професії сільськогосподарського сектору.

"До галузей, де в січні 2019 року траплялися смертельні випадки під час робочої діяльності, увійшли також лісова промисловість, сфера монтажних робіт, сектор доброустрою, праця на екскаваторі. Традиційно найбільш небезпечними залишаються робітничі професії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з 2019 роком у 2020 кількість смертельних випадків на роботі зменшилась.

Найбільш небезпечною за січень 2019 та 2020 року стала професія слюсаря та газозварника – 8 смертельних випадків.

За даними OLX Робота, платити цим працівникам були готові 10 500 грн, а у 2019 їхня ставка зросла до 12 500 грн.

"Далі йде позиція машиніста установок, яка була найнебезпечнішою в січні 2020 – 5 травматичних випадків. Їхня заробітна плата у 2019 піднялась на 10% і становила 11 000 грн. Робітники сфери сільського господарства отримали травми 7 разів, а їхній заробіток у 2019 становив 9 750 грн", - йдеться у дослідженні.

Найсуттєвіше підвищення окладу відбулось у водіїв - на 25%, середній заробіток становив 15 000 грн.

"Позиція водія знаходиться на 2 місці серед найнебезпечніших за січень 2019 та 2020 років – 7 травматичних випадків.

Будівельники, як представники однієї з найбільш ризикових професій, отримували найвищу заробітну плату, а саме 14 200 грн у 2018 та 15 000 грн у 2019 році, а травматичних випадків за січень 2019 та 2020 налічується 6", - заявили в OLX Робота.

"Професія охоронця теж у рейтингу найризикованіших професій – 4 смертельні випадки за період, а заробітна плата у порівнянні з іншими була найнижчою – 7 700 грн у 2019, що на 19% вище за тогорічну", - свідчать результати дослідження.

Зазначається, що у Харкові заробітна плата для представників робітничих професій зросла на 25% та становила 10 000 грн.

Підвищення на 25% також сталося у Києві та Сумській області, але кількість смертельних випадків тут білуа меншою, ніж у Харкові.

У Вінницькій області, де за рік смертей на роботі стало більше на 12, заробітна плата зросла на 21,4%.

У деяких регіонах роботодавці підвищили зарплату працівникам небезпечних професій, попри те, що статистика смертності була сталою.

У Чернігівській області оклад збільшився на 23% - в середньому незмінно 11 нещасних випадків на рік. Найменш суттєве зростання заробітної плати було у Хмельницькій області - на 10,3%, де кількість смертельних випадків у 2018 й 2019 не мала динаміки.

Економічна правда