Уряд розробив систему рейтингів голів облдержадміністрацій

В уряді склали перелік показників ефективності для оцінки роботи голів обласних державних адміністрацій.

Про це написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

"Ділюсь з вами KPI, які ми склали для оцінки голів обладміністрацій. З цих KPI ми будемо щокварталу складати рейтинг та прив’язувати до неї систему мотивації", - написав Дубілет.

Перелік показників:

Кількість дітей віком від трьох до п’яти років, охоплених дошкільною освітою

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням

Розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти

Організація підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти шкільним автобусом

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання

Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу

Автономізація закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги

Забезпечення комп’ютеризації та реєстрації в електронній системі охорони здоров’я закладів охорони здоров’я

Рівень охоплення щепленнями

Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію

Забезпечення прийняття в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років

Охоплення території області спроможними територіальними громадами, які мають високий та середній рівень спроможності

Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової)

Рівень інвентаризації земель регіону державної та комунальної власності

Виконання бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку":

Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року

Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області

Обсяг доходів зведеного бюджету області

Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області

Рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати)

Вартість закупівель в електронній системі закупівель

Відкриті торги які належать до сфери їх управління:

Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

За словами Дубілета, в систему закладено кілька принципів:

Ми сформулювали показники таким чином, щоб усі регіони могли "змагатися" між собою. Зазвичай ми прив’язуємось до темпу приросту. Це дозволяє порівнювати між собою регіони різних розмірів та різних ступенів розвитку. Показників не може бути багато, бажано не більше 25. Спочатку в нас вийшло біля 100 критеріїв. Але тим, кого система вимірює, з таким було б неможливо працювати, то довелось чимось жертвувати. Ясно, в показники треба включати лише ті, на які очільники ОДА мають безпосередній вплив. Бажано, короткостроковий. Показники мають постійно оновлюватись на невеликий відсоток. З одного боку, якісь завдання можуть ставати менш актуальними, з іншого боку, система має бути сталою.

Міністр повідомив, що перше підбиття підсумків відбудеться за результатами першого кварталу 2020 року.

Економічна правда