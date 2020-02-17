Чверть ВВП: У НБУ розповіли про рівень тіньової економіки

Четверту частину від офіційного ВВП України (846 млрд гривень) становлять тіньові операції.

Про це йдеться у результатах дослідження, яке провела компанія Ernst&Young за підтримки Mastercard у рамках укладеного Меморандуму про співробітництво з Мінекономіки України, НБУ та Держстатом.

За результатами дослідження української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018 рік, перебуває в тіні,

Зазначається, що значна частина тіньової економіки породжена готівковими розрахунками - 19,7% ВВП України або 702 млрд гривень становить готівкова тіньова економіка. Решту складає негрошова тіньова економіка.