Чверть ВВП: У НБУ розповіли про рівень тіньової економіки

Четверту частину від офіційного ВВП України (846 млрд гривень) становлять тіньові операції.
Про це йдеться у результатах дослідження, яке провела компанія Ernst&Young за підтримки Mastercard у рамках укладеного Меморандуму про співробітництво з Мінекономіки України, НБУ та Держстатом.
За результатами дослідження української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018 рік, перебуває в тіні,
Зазначається, що значна частина тіньової економіки породжена готівковими розрахунками - 19,7% ВВП України або 702 млрд гривень становить готівкова тіньова економіка. Решту складає негрошова тіньова економіка.
Побороти тіньову економіку у НБУ планують перш за все за допомогою розвитку безготівкових розрахунків.
"Загалом на зменшення тіньової економіки може впливати запровадження здійснення соціальних виплат виключно у безготівковій формі, податкових пільг, встановлення торговельних POS-терміналів представниками малого та середнього бізнесу, а також додаткове стимулювання торговців та споживачів до проведення безготівкових розрахунків", - заявляють у НБУ.
Нагадаємо:
За попередніми даними Кабміну, рівень тіньової економіки в Україні становив 30%.
Економічна правда