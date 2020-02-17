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Чверть ВВП: У НБУ розповіли про рівень тіньової економіки

Понеділок, 17 лютого 2020, 17:08
 

Четверту частину від офіційного ВВП України (846 млрд гривень) становлять тіньові операції.

Про це йдеться у результатах дослідження, яке провела компанія Ernst&Young за підтримки Mastercard у рамках укладеного Меморандуму про співробітництво з Мінекономіки України, НБУ та Держстатом.

За результатами дослідження української економіки, 846 млрд гривень або 23,8% від офіційного ВВП за 2018 рік, перебуває в тіні,

Зазначається, що значна частина тіньової економіки породжена готівковими розрахунками - 19,7% ВВП України або 702 млрд гривень становить готівкова тіньова економіка. Решту складає негрошова тіньова економіка.

Побороти тіньову економіку у НБУ планують перш за все за допомогою розвитку безготівкових розрахунків.

"Загалом на зменшення тіньової економіки може впливати запровадження здійснення соціальних виплат виключно у безготівковій формі, податкових пільг, встановлення торговельних POS-терміналів представниками малого та середнього бізнесу, а також додаткове стимулювання торговців та споживачів до проведення безготівкових розрахунків", - заявляють у НБУ.

 

Нагадаємо:

За попередніми даними Кабміну, рівень тіньової економіки в Україні становив 30%.

Економічна правда

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ВВП тіньова економіка НБУ

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