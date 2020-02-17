Приватбанк знижує ставки малому і середньому бізнесу
Понеділок, 17 лютого 2020, 14:00
Приватабанк заявив про зниження процентних ставок за усіма програмами фінансування підприємців і малого бізнесу.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Зазначається, що з 14 лютого базові кредитні ставки для підприємців знижені на 2-3% річних.
"У рамках програми фінансування малого бізнесу "КУБ" кредитна ставка знижена на 2% річних, на 3% знижені ставки за кредитними лімітами для підприємців.
На 2% річних знижені ставки за програмами інвестиційного кредитування і покупки техніки", - йдеться у повідомленні.
У банку додали, що у 2020 році направлять на програми фінансування українського підприємництва не менше 10 млрд грн.
Економічна правда
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