Приватбанк знижує ставки малому і середньому бізнесу

Приватабанк заявив про зниження процентних ставок за усіма програмами фінансування підприємців і малого бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що з 14 лютого базові кредитні ставки для підприємців знижені на 2-3% річних.

"У рамках програми фінансування малого бізнесу "КУБ" кредитна ставка знижена на 2% річних, на 3% знижені ставки за кредитними лімітами для підприємців.

На 2% річних знижені ставки за програмами інвестиційного кредитування і покупки техніки", - йдеться у повідомленні.

У банку додали, що у 2020 році направлять на програми фінансування українського підприємництва не менше 10 млрд грн.

Економічна правда