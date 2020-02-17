З початку року середні ціни на дизпаливо і бензин знизились на 60-70 копійок за літр

Через епідемію коронавірусу у Китаю за місяць нафта подешевшала на 11 доларів за барель, падіння цін на сиру нафту потенційно вигідне для українського споживача.

Про це повідомляє liga. net.

Зазначається, що з початку січня 2020 року через спалах коронавірусу нафта подешевшала на 11 доларів за барель.

"Переломний момент настав 10 лютого, коли вартість паливо досягла 13-місячного мінімуму - 53,3 долара. Відтоді нафта дорожчає, набравши за чотири дні 4 долара - 57,35 долара.

Основна причина - очікування нафтотрейдерів, що найбільший добувач нафти - об'єднання ОПЕК - знизить обсяги видобутку, скоротивши пропозицію на ринку", - йдеться у повідомленні.

"Котирування на нафту падають, а це для нас хороша новина. Це означає, що нафтопродукти ми будемо купувати дешевше, і ціни на паливо будуть знижуватися", - сказав у коментарі виданню директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Водночас за даними enkorr, з 2 січня по 12 лютого середні ціни на бензин і дизельне паливо знизилися на 60-70 копійок за літр, в порівнянні з груднем - більш ніж на 2 грн.

"Частково це викликано "угодою" Офісу президента з АЗС, але в падінні цін є і фактор світових котирувань", - сказав Куюн.

За його словами, зараз ціни на АЗС стримують від крутого падіння кілька факторів.

"По-перше, - невизначеність поставок російської нафти в Білорусь, яка займає на українському ринку нафтопродуктів і бензину близько 35%.

По-друге, очікування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо введення мит на дизель з Росії", - додав він.