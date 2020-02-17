WINDROSE вперше поєднає схід, захід, північ та південь України гнучким графіком польотів

Зокрема, зі Львова до Харкова можна дістатися і повернутися назад протягом одного дня. Відтепер це можливо з Windrose*

Починаючи з квітня український авіаперевізник запускає регулярні рейси між шістьма найбільшими містами України — Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом.

Це нова можливість швидко пересуватися в межах країни декілька разів на день. І неважливо, це заздалегідь запланована подорож чи спонтанне рішення.

"Я мріяв побудувати комфортну програму внутрішніх перевезень ще з часів, коли працював у "Авіалініях України". Тоді цього зробити не вдалося. Але мрія залишилася і таки дочекалася свого часу, щоб врешті стати реальністю. Windrose понад 16 років здійснює туристичні перевезення до різних куточків світу. Згодом стало зрозуміло, що час застосувати наш досвід для внутрішніх рейсів. Цього року ми запускаємо нову внутрішню програму, яка буде з‘єднувати великі міста нашої країни зручним і швидким авіасполученням", — розповідає про ідею Володимир Каменчук, генеральний директор WINDROSE.

Попередній продаж квитків на рейси стартував 13 лютого. Обирайте тип квитка — Лайт, Стандарт або Плюс — за найкращими цінами на сайті авіакомпанії.

Нова звичка — літати Україною

Повертайтесь додому в той самий день

Подорожуючи з Windrose, не потрібно терміново шукати готель або ночувати у потягу. Авіаперевізник подбав про зручний графік: 2-3 рейси на день з вильотом вранці, вдень та ввечері.

Windrose втричі швидший за Інтерсіті

З Києва до Дніпра на Інтерсіті можна дістатися за 6 годин.

Вам знадобиться не більше 40 хвилин на реєстрацію та проходження формальностей в аеропорту. Ви можете також скористатись онлайн-реєстрацією на сайті. Тривалість перельоту до Дніпра складає 1 годину 20 хвилин. Загалом це втричі швидше та комфортніше, ніж поїздка швидкісним потягом.

Вчасний виліт і приліт

За рейтингом Міністерства Інфраструктури України, Windrose є одним з найпунктуальніших українських перевізників у 2018-2019 роках. Скориставшись послугами Windrose, ви зможете розпоряджатись часом максимально ефективно та планувати свій день з точністю до хвилини.

Надійний авіапарк

Польоти здійснюються на літаках ATR72-600. Це літаки підвищеної безпеки, надійності і комфорту, спеціально розроблені для регіональних авіаперевезень франко-італійською компанією ATR, яка вважається найбільшим виробником літаків регіонального класу в світі. Кожні 8 секунд літак ATR злітає або приземляється по всьому світу.

Що далі?

Компанія планує стрімко розширювати внутрішню програму. Вже в листопаді 2020 року можна буде полетіти до Івано-Франківська.

Крім того, це дає можливість польоту з регіонів зі зручним стикуванням для подальшої подорожі міжнародними рейсами авіакомпанії Windrose.

*Windrose — одна з компаній-лідерів туристичних авіаперевезень в Україні з часткою ринку в 21% за даними Державної Авіаційної служби України. У 2019 році Windrose перевезла 1,4 мільйона пасажирів, в середньому здійснюючи 28 перельотів на день. Windrose внесена до реєстру авіакомпаній IOSA, куди входять всього 10% авіаперевізників світу і тільки 2 з них, включаючи Windrose, з України.