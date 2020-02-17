Ціни на нафту стабілізувались: трейдери стурбовані впливом коронавірусу на попит

Вартість бареля квітневої нафти Brent - на рівні 57,24 - 57,32 доларів, барель березневої нафти WTI торгувався по 52,32 - 52,34 доларів.

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що побоювання щодо падіння попиту на паливо, викликані економічними наслідками спалаху коронавірусу в Китаї, компенсувались очікуваннями того, що, скоротивши нафтовидобуток, група ОПЕК + компенсує падіння попиту на "чорне золото".

Станом на 8:40 за Києвом 17 лютого барель квітневої нафти Brent торгувався по 57,24 долара (-0,14%), барель березневої нафти WTI - по 52,34 долара (+ 0,04%).

Попередні торги завершились на рівні 57,32 та 52,32 долара відповідно.

У Міжнародному енергетичному агентстві (MEA) заявили, що коронавірус може спровокувати падіння попиту на нафту на 435 тис бар/добу в I кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це стане першим квартальним падінням після фінансової кризи 2009 року.

Водночас аналітики Capital Economics заявили, що ще занадто рано починати оцінку довгострокових економічних наслідків епідемії, і інвестори будуть шукати дані щодо виробництва в лютому для визначення того, наскільки сильно вірус впливає на глобальні виробничі ланцюжки поставок.

"Нафта залишається надзвичайно вразливою як до надмірної пропозиції, так і до економічного спаду, викликаного коронавірусом в Китаї та інших частинах Азії", - заявив старший ринковий аналітик OANDA Джеффрі Халлі.