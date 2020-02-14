Топ-5 країн за грошовими переказами в Україну

У 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) становив з-за кордону – майже 12 мільярдів доларів у еквіваленті, з України за кордон – майже 0,6 мільярда доларів у еквіваленті.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Найпопулярніші країни з яких висилали гроші в Україну:

США (18% від загальної суми переказів) Ізраїль (14%) Італія (9%) Росія (7%) Польша (7%)

У минулому році на третьому місці за переказами була Росія з часткою в 9%.

Топ-5 країн куди найчастіше надсилали гроші з України:

Росія (31% від загальної суми переказів)

Грузія (11%)

Азербайджан (6%)

Китай (5%)

Узбекістан (5%)

В порівнянні з минулим роком частка Росії зменшилась на 5 відсотків.

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у межах України зріс на 38,6% порівняно з 2018 роком та становив 197,93 млрд грн або 7 679 млн дол. США в еквіваленті (74,21% від загальної суми переказів).

Нагадуємо:

У 2018 році розмір приватних грошових переказів в Україну становив 8,1 млрд доларів.

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