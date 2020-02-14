У Державній фіскальній службі змінився тимчасовий керівник 

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної фіскальної служби Сергія Солодченка.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС Солодченка Сергія Вікторовича", - йдеться у розпорядженні Кабміну від 12 лютого.

У іншому розпорядженні уряд визнав таким, що втратило чинність, своє рішення від 17 липня 2019 року про призначення т. в .о. голови ДФС Дениса Гутенка.

Нагадуємо:

Солодченко займав керівні посади різних рівнів у податковій Луганщини з 2007 року.

Він мав би бути люстрований, і ДФС навіть довела це в суді апеляційної інстанції. Однак Солодченко подав касацію.

Як повідомляють Наші Гроші у червні 2017 саме управління Солодченка почало вести кримінальну справу проти "Центру протидії корупції".

До того "Наші гроші. ТВ" повідомляли, що Сергій Солодченко має будинок площею 386 кв. на Петропавлівській Борщагівці неподалік столиці, який разом із двома ділянками площею 16 соток отримав у подарунок.

Дружині Солодченко подарували Mitsubishi Pajero Wagon 3.2 2012 року випуску вартістю $24-29 тис., хоча у декларації Солодченко вказав набагато меншу ціну – 149 тис грн.