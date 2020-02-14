Пташиний грип: ЄС не переглядатиме ембарго на експорт української курятини — джерело

Європейська комісія відмовилася переглядати рішення щодо призупинення ввезення м’яса птиці з України до ЄС.

Про це "Європейській правді" стало відомо із джерел в уряді.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 23 січня повідомила про рішення ЄС призупинити ввезення з України м’яса птиці.

Рішення, очевидно, пов’язане із загибеллю птиці від грипу 18 січня на ПП "Хутір" у Вінницькій області. У відомстві запевнили, що станом на 23 січня вся наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена і розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт.

29 січня в рамках Ради асоціації Україна-ЄС українська сторона переконувала європейських партнерів локалізувати заборону найближчими селами навколо виявлених осередків зараження.

Цього тижня у Брюсселі відбулося засідання Комітету головних ветеринарних інспекторів, на якому пропозиція про локалізацію була відхилена.

Нагадаємо, у березні 2019 року Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Рішення стосувалося ситуації, якою незадоволені європейські фермери. Йдеться про знайдений українською компанією "Миронівський хлібопродукт" спосіб обійти жорсткі обмеження на імпорт курячого філе в ЄС.

Зрештою, Євросоюз збільшив безмитні квоти на курятину з України і закрив лазівку компанії мільярдера Юрія Косюка.

Європейська правда