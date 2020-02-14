Лещенко розповів, як потрапив до наглядової ради "Укрзалізниці"

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко був обраний на цю посаду за результатами конкурсу, але не проходив співбесіди.

Про це він заявив в інтерв'ю Економічній правді.

"Був оголошений конкурс, було опубліковано оголошення на сайті Міністерства економіки, був період подачі документів, були запропоновані кандидатури. На конкурсну комісію була винесена моя кандидатура, і альтернативою мені був Славомір Новак, колишній керівник "Укравтодору", – розповів Лещенко.

За словами екснардепа, співбесіди на посаду як такої не було.

"Мої погляди і цінності для нинішнього керівництва держави не є секретом. Наприклад, президента я знаю з моменту, коли він ще не був кандидатом, і під час виборів його підтримував, і він знає, ми провели багато часу разом під час виборів", – заявив Лещенко.

На його думку, він був кращою кандидатурою на зазначену посаду, ніж Новак.

"Я не хочу давати жодних характеристик цій людини, ви можете самі погуглити. Я як депутат до нього робив депутатські запити і навіть ходив у прокуратуру Тернопільської області щодо корупційних дій в "Укравтодорі". Було б краще, якби в наглядову раду УЗ потрапив не я, а Новак?", – задається питанням Лещенко.

Член наглядової ради УЗ не приховує, що є представником держави.

"Я не є незалежним. У нас є чотири незалежних (члени наглядової ради. - ЕП), три представника держави. Я представляю державу", – сказав він.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко: Визнаю свою неправоту – Коломойський Кадировим не став

Економічна правда