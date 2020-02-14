"Прозорро" зекономило "Укроборонпрому" 50 мільйонів на закупівлі газу

"Укроборонпром" завершив першу агреговану закупівлю газу для опалення 37 підприємств концерну, економія на закупівлі становила 50 мільйонів гривень.

Підсумки торгів розміщено в системі "Прозорро", передає пресслужба "Укроборонпрому".

Аукціон завершився 13 лютого, переможцем стала компанія ТОВ "Укр Газ Ресурс" із ціною 4,2 тис грн з ПДВ за 1 тис м куб (з вартістю потужностей).

У державному концерні готуються до підписання договору з переможцем на суму 204,76 млн грн. В аукціоні взяли участь 8 компаній.

"Ціни, які ми отримали на відкритому та прозорому конкурсі, є значно більш привабливими, аніж на окремих закупівлях по кожному підприємству. В середньому, економія витрат для підприємств на таких закупівлях становить 11%. Всього за неповних 1,5 місяці 2020 року Концерн зекономив завдяки Прозорро 120 млн грн", – прокоментувала директор департаменту закупівель Надія Бігун.

За даними видання "Наші гроші", фірма "Укр Газ Ресурс" належить зятю ексміністра екології Миколи Злочевського Андрію Кучкову.

Економічна правда