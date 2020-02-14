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У Нацбанку не очікують припливу іноземної валюти для купівлі землі

П'ятниця, 14 лютого 2020, 09:00
 

У Національному банку не очікують на приплив іноземної валюти після відкриття ринку землі.

Про це сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій у ході зустрічі з представниками бізнесу в Європейській Бізнес Асоціації, повідомляє "Укрінформ".

"Припливу іноземної валюти для купівлі землі, напевно, його не буде, виходячи з тих положень закону про землю, які є в парламенті. Поки ми не зовсім розуміємо, який буде ринок землі, і нам дуже важко робити якісь прогнози. Потрібно мати на руках кінцевий варіант реформи і звідти вже робити якісь прогнози", - сказав Чурій.

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Нагадуємо:

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі. 

3 січня до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання.

Документ передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

6 лютого парламент розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі із 4018 правок. 

За перший день розглянули 184 поправки. 

Повна процедура розгляду може тривати три-п’ять пленарних тижнів.

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