Справа на 55 мільйонів: "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії

"Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти заводу "Артем" - компанія вимагала повернути майже 2,3 млн доларів за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення.

Про це у Facebook написав заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

"Чесно кажучи, ми до кінця не вірили у те, що Верховний суд змінить свою практику і прийме рішення на нашу користь. До цього суди неодноразово приймали рішення на користь росіян., якби дивно це не звучало на п'ятий рік війни", - написав Найєм.

Йдеться про контракти, укладені між компаніями у 2014 році. Російська "Авіа-ФЕД-Сервіс" заплатила аванс "Артему", та намагалася стягнути ці гроші через український суд на підставі рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті РФ.

"Артем" апелював в суді до того, що російська компанія з травня 2018 року перебуває під українськими санкціями.

На заводі також підкреслювали, що виконання замовлення для компанії держави-агресора може бути загрозою для нацбезпеки.

Завод "Артем" входить до складу "Укроборонпрому" та є стратегічним виробником авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів і обладнання для авіаційних літальних апаратів.

Економічна правда