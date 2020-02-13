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За рік АМКУ наклав штрафів на 8,7 мільярдів

Четвер, 13 лютого 2020, 16:17
 

У 2019 році Антимонопольний комітет наклав штрафів на компанії, які працюють в Україні, на загальну суму 8,7 млрд гривень.

Про це заявив голова відомства Юрій Терентьєв, передає прес-служба АМКУ.

Попри великий розмір штрафів, економічний ефект від діяльності АМКУ для держави становив 4,3 мільярда гривень, зокрема і тому, що частину штрафів оскаржують у судах.

"Основним моїм завданням, як голови АМКУ, і нашої команди є зміна підходу до роботи відомства: щоб ми від сотень і тисяч незначних, повторюваних правопорушень, за які накладаються мінімальні штрафи, перейшли до питань, пов’язаних з реальними проблемами економічного життя", - сказав Терентьєв.

За його словами, фактично в Україні з’явилася нова галузь права і окремий новий напрям юридичної практики - оскарження публічних закупівель.

Економічна правда

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АМКУ штраф компанії

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