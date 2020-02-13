Що українці найчастіше оплачують в терміналах - дослідження

При використанні платіжних терміналів найбільш затребуваними є побутові послуги: мобільний зв'язок, інтернет і поповнення банківських карт готівкою.

Про це йдеться в дослідженні української фінтех-компанії EasyPay.

У топ-5 категорій в Україні за кількістю транзакцій увійшли мобільний зв'язок (30%), інтернет (25%), поповнення банківської карти готівкою (25%), телебачення (12%) і оплата комунальних послуг (8%).

Цей список складений за результатами дослідження всього ринку небанківських терміналів (EasyPay та інших операторів).

Зазначається, що поведінка користувачів терміналів EasyPay трохи відрізняється від загальноукраїнського портрета – в пріоритеті оплата інтернету, комунальних послуг, мобільного зв'язку та перекази на карту. На п'ятому місці категорія "таксі" (так, водії оплачують підключення до бази перевізника і оренду автомобілів таксопарку).

Перелік послуг, якими користуються українці в терміналах, різниться від регіону до регіону.

Так, у Київській області найбільш використовувані сервіси: поповнення карти, оплата мобільного зв'язку та оплата кредитів (банки). В Одеській області популярні оплата мобільного зв`язку, поповнення карти і оплата послуг Інтернет. Користувачі з Львівської області в 2019 році найчастіше поповнювали карти, платили за мобільний зв'язок і комунальні послуги.

"Статистика EasyPay показує, що українці все частіше платять за комунальні послуги і телеком через фінтех-рішення. В тому числі – термінали. Люди втомилися від черг в банках, але не готові повністю відмовлятися від готівки" – коментує Олексій Авраменко, CEO EasyPay.

Як показує дослідження, більшість користувачів небанківських терміналів (як EasyPay, так і інших операторів) молоді (26-35 років) і найчастіше проживають в містах з населенням понад 100 тис осіб, районних і обласних центрах. Таких користувачів терміналів 39% від усього населення України. При цьому, чим менше населений пункт, тим вище частота використання терміналів.

Терміналами EasyPay активно користується ще одна цільова аудиторія, яку практично не охоплюють інші гравці – люди у віці 45+ із середнім рівнем доходу.

Як показують дані аналітики, пік зростання даної категорії припав після запуску двох нових послуг: поповнення карти "Альфа-Банк" без комісії і запуску власної віртуальної карти EasyPay з кешбек на ряд фінансових сервісів, в тому числі на оплату комунальних послуг.

32,9% українців використовують небанківські термінали для платежів "часто" і "періодично". Ще 12% "іноді" користуються сервісом. 45% населення України контактує з терміналами хоча б раз в кілька місяців.

Економічна правда