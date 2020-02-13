Великий світовий портовий оператор заходить в Україну

Один зі світових лідерів портової галузі, глобальний оператор DP World, купує 51% акцій Контейнерного терміналу ТІС (порт "Південний", Одеська область).

Про це повідомляє прес-служба ТІС.

Операцію реалізувала інвестиційна компанія SD Capital.

Співвласник ТІС і партнер SD Capital Андрій Ставніцер називає це злиття одним з п'яти найбільших прямих M&A від іноземного інвестора, що відбувалися в українській інфраструктурній галузі.

Він також розповів, що DP World запровадить в роботу терміналу інновації, IT-рішення і свою глобальну експертизу.

"Контейнерному терміналу наше партнерство дасть можливість зосередитися на відточуванні якості послуг, що надаються, сфокусуватися на інтермодальності і розвитку Індустріального парку", - прокоментував Ставніцер.

Філіп Грушко, партнер SD Capital, заявив, що це злиття надасть критично важливого впливу на український логістичний сектор.

"Країна, в якій є DP World, - важливий гравець на світовому ринку морських перевезень і глобальної торгівлі. Переваги цієї угоди відчують не тільки її безпосередні учасники, а й вся країна. Це знак якості для інвестиційного клімату країни, і опора для подальшого зростання", - заявив Грушко.

Серед першочергових планів DP World - впровадження в роботу ТІС-КТ новітніх IT-рішень і глобальної експертизи групи, фокус на інтермодальному сегменті вантажоперевезень, посилення команди терміналу кращими фахівцями з усього світу, розвиток на власних, вже викуплених ТІС землях індустріального парку за прикладом найбільшої вільної економічної зони Jebel Ali Free Zone.

Нагадуємо:

DP World - один з найбільших портових операторів світу.

Ключові бізнеси DP World: порти і термінали, переважно контейнерні; технологічні парки і економічні зони; логістичні та морські сервіси.

DP World оперує 150 бізнесами в 50 країнах.

Загалом у компанії 78 морських терміналів по всьому світу.

Контейнерні вантажоперевезення - основний бізнес компанії, що приносить DP World більше половини доходу.

Контейнерний термінал ТІС - найдинамічніший в Україні за показниками вантажообігу. У 2019 році зростання вантажообігу в контейнерах перевищило 75%.

Контейнерний термінал ТІС активно розвиває залізничні перевезення.

15 регулярних контейнерних поїздів на тиждень курсують з ТІС в Київ, Харків, Тернопіль, Дніпро і Чернігів. У планах компанії - маршрути в нові міста в Україні і за кордоном.

У 2019 році Контейнерний термінал ТІС першим в Україні почав приймати трансшипмент, який з'єднує Грузію і Україну, а також замикає на себе вантажі з Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та Ірану.

Економічна правда