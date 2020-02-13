Цифрова культура знаходиться на найнижчому рівні за останні 4 роки – дослідження

У 2019 році погіршилася ситуація з культурою спілкування та особистої безпеки в мережі інтернет.

Про це йдеться в результатах щорічного дослідження, присвяченого культурі спілкування та особистої безпеки в мережі за 2019 рік, проведеного компанією Microsoft.

Згідно з отриманими результатами, було виділено 21 вид інтернет-загроз в чотирьох категоріях: поведінкові, репутаційні, загрози сексуального характеру і небажаних комунікацій.

58% респондентів зізналися в тому, що вони стикалися з нав'язливою поведінкою (небажані контакти і онлайн-шахрайство були найбільш поширеними).

45% піддавалися поведінковим загрозам в мережі (в основному грубе поводження і тролінг), 37% - загрозам сексуального характеру (найчастіше онлайн-домаганням), 21% - репутаційним загрозам.

Зовнішність і політика є головними мотивами грубого поводження в Інтернеті, причому для 31% респондентів обидві теми є проблемними.

Неповажне ставлення на грунті сексуальної орієнтації - майже 30%, в той час як на основі релігії і расової приналежності - 26% і 25% відповідно.

Всі вікові категорії, а також чоловіки і жінки, вказали різні причини грубого онлайн-спілкування. Для підлітків і жінок (38%) зовнішність була найбільш частим приводом зневажливого поводження в мережі, причому дівчатка-підлітки (41%) і дорослі жінки (35%) сприймають його як основний привід недоречного спілкування.

Серед дорослого покоління політика (38%) була найбільш частим приводом онлайн-загроз. Для всіх вікових категорій сексуальна орієнтація була другою за популярністю відповіддю - 30% вважають цю тему найбільш провокаційною.

У той же час 60% підлітків знають, до кого звернутися за допомогою, якщо їм загрожують в Інтернеті. І тільки 37% дорослих обізнані, де шукати підтримку.

І дорослі, і підлітки стверджують, що найчастіше стикаються зі зневажливим ставленням в Інтернеті в соціальних мережах. Дві третини опитаних зазначили, що вони піддавалися грубому поводженню на сторінках соціальних мереж, 24% - на медіа ресурсах, 24% - на форумах, 23% - на анонімних майданчиках, 20% - на ігрових сайтах.

Також, в порівнянні з попередніми дослідженнями, респонденти частіше зізнавалися в тому, що недавно стикалися з онлайн-загрозами. Наприклад, 40% стверджують, що піддавалися інтернет-загрозам протягом останнього тижня або останнього місяця до початку дослідження. Три чверті стикалися з однією з 21 загроз двічі або частіше. Фактично, 40% з усіх респондентів зізналися, що відчували на собі небажану сексуальну увагу, сексуальні домагання і небажані комунікації в мережі три і більше разів в житті (дослідження проводилося з 1 по 31 травня 2019 року).

Респонденти очікують, що в майбутньому технології допоможуть їм краще захистити свою особисту інформацію та зберегти конфіденційність. 50% впевнені, що компанії здатні змінити ситуацію в кращу сторону, і тільки 17% ставляться до цього твердження песимістично. 33% вважають, що стан справ залишиться колишнім.

Економічна правда