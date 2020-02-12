Після підвищення вартості проїзду збитки харківського метро зросли вдвічі — до 266 мільйонів  

Збитки КП "Харківський метрополітен" за 2019 рік склали 266,8 мільйона гривень, що удвічі більше у порівнянні з 2018-м роком.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Повідомляється, що на початку 2018 року, вартість проїзду в харківському метро підвищили з 4 до 5 гривень, тоді збитки метрополітену за 2018 рік склали 131,1 млн.грн.

На початку 2019 року, вартість проїзду підвищили з 5 до 8 гривень, але і збитки метрополітену за 2019 рік стали ще більшими – 266,8 млн.грн.

Цікавим є те, що лише за один третій квартал 2019 року збитки склали 115,5 млн.грн. А за четвертий квартал 2019 року збитки склали 97,2 млн.грн.

Харківський міський голова, Геннадій Кернес, в жовтні 2019 року, пояснив збитки харківського метрополітену наступним чином:

"Квитки викупили і коли ми дозволили купувати картки - всі почали купувати картки. Всі почали поповнювати картки по "старій" ціні перед самим підвищенням вартості проїзду. Ми звернули на це увагу і розібралися - все через ці картки. Все буде працювати".

Нагадуємо:

Вартість проїзду в харківському метрополітені підвищувалася щорічно, в 2017, в 2018, та в 2019 роках.

В кінці 2019 року, Харківський антикорупційний центр повідомляв про те, що "Харківський метрополітен" лише за рейки переплатив майже 6 мільйонів гривень у порівнянні з Києвом.

Також за висновками Держаудитслужби після проведення фінансового аудиту "Харківський метрополітен" в 4 рази занижує доходи від рекламної діяльності.