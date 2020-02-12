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Перевірити справжність та органічність продуктів можна буде онлайн — Гончарук

Середа, 12 лютого 2020, 13:10
 

Кабінет міністрів відкриває реєстри органічної продукції, які дозволять онлайн перевірити сертифікацію, виробника та органічність продуктів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

"Відтепер люди з телефона чи комп’ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування "органічна продукція", - пише Гончарук.

Споживачі натуральної продукції отримають розширену інформацію щодо:

  • виробників органічної продукції;
  • органів сертифікації
  • наявності органічного насіння і садивного матеріалу.

Прем’єр зазначає, що цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.

Економічна правда

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