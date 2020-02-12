Перевірити справжність та органічність продуктів можна буде онлайн — Гончарук
Середа, 12 лютого 2020, 13:10
Кабінет міністрів відкриває реєстри органічної продукції, які дозволять онлайн перевірити сертифікацію, виробника та органічність продуктів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.
"Відтепер люди з телефона чи комп’ютера зможуть перевірити справжність продукту, а також дійсність маркування "органічна продукція", - пише Гончарук.
Споживачі натуральної продукції отримають розширену інформацію щодо:
- виробників органічної продукції;
- органів сертифікації
- наявності органічного насіння і садивного матеріалу.
Прем’єр зазначає, що цими базами даних зможуть користуватися всі учасники ринку для здійснення своєї господарської діяльності.
Економічна правда
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