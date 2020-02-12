У НБУ розповіли, що заважає відновленню кредитування та іпотеки

Для відновлення масштабного кредитування бізнесу та іпотеки необхідно посилити захист прав кредиторів, реформувати судову систему та збільшувати кількість прозорих та якісних позичальників.

Про це написала перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова у колонці для Економічної правди.

За її словами, премія за ризик та накладні витрати при кредитуванні для банків становлять в середньому від 4 до 6% річних у вартості кредиту.

"З одного боку, економіка і бізнес потребують ресурсів, банки мають достатньо ліквідності. Але з іншого – високі ризики та супутні витрати роблять кредитну ставку не прийнятною. Інший бік проблеми – недостатня прозорість структур власності і фінансової звітності позичальників", – написала Рожкова.

На думку НБУ, банки не хочуть приймати на себе додаткові невиправдані ризики.

"Серйозною перепоною на шляху відновлення кредитування залишається премія за ризик. Для цього зусиль виключно банків та фінансового регулятора недостатньо.

Йдеться про судову систему, дозвільну систему і систему роботи інших державних інститутів, які повинні забезпечувати рівні правила гри, конкуренцію, прийнятний інвестиційний клімат", – йдеться у колонці.

Результати останнього опитування банків свідчать, що саме це основна перешкода для повноцінного відновлення кредитування .

"Ще один наш пріоритет – запуск іпотеки. Минулого року ми запитали у банків: "Чому ви не кредитуєте іпотеку?", – пише перша заступниця Якова Смолія.

Три основні відповіді звучали так:

Мораторій на стягнення майна за валютними кредитами; Незахищеність прав кредиторів; Непрозорість первинного ринку житла.

За словами Рожкової, декілька кроків дозволять вирішити проблеми ринку нерухомості.

"Прозорість ринку нерухомості, зокрема за рахунок доступу учасників ринку до держреєстрів; посилення відповідальності забудовника за порушення умов угоди; введення працюючих генпланів міст, та дотримання державних будівельних норм", – йдеться в колонці.

Детальніше читайте за посиланням: Кінець епохи високих ставок. Чи достатньо цього для кредитування

Економічна правда