У держсекретаря Мінінфраструктури провели обшуки – ЗМІ

У кабінеті державного секретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака проходили обшуки.

Цю інформацію LIGA.net підтвердило джерело у відомстві.

Більше жодних подробиць джерело не повідомило.

Галущак обіймає посаду держсекретаря Мінінфраструктури з січня 2017 року. До цього він працював в НАК "Нафтогаз України", був радником керівника ЗАТ "Укргаз-енерго", працював директором інвестиційного департаменту "Укрзалізниці" в 2016-2017 роках.

У листопаді 2019 року відставки Галущака вимагала звільнена з посади заступниці міністра інфраструктури Олександра Клітіна, звинувативши його в причетності до схем на УЗ.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відповів тоді, що питань до Галущака немає.

Як відомо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян був здивований результатами конкурсу на посаду держсекретаря міністерства, згідно з яким переможцем став Андрій Галущак, юрист Владислава Каськіва.

"Проблема "галущаків" в тому, що вони намагаються вибудувати ще одну систему всередині непрацюючого держапарату. Це дуже небезпечно", – заявив тоді ексміністр.

"На посади призначають не професійних, а залежних людей, рекомендованих напівкримінальними угрупованнями", – заявив тоді Омелян.