Samsung представила нову "розкладачку" Galaxy Z Flip

Компанія Samsung представила нові смартфони – "розкладачку" Galaxy Z Flip та флагманські моделі Galaxy S20, S20+ і S20 Ultra.

Презентація транслювалася в прямому ефірі на YouTube-каналі компанії.

Galaxy Z Flip має гнучкий 6,7-дюймовий складаний екран. Шарнірний механізм дозволяє відкривати і фіксувати пристрій під кутом 90 градусів. Співвідношення сторін екрану – 22:9, розподільча здатність – 2636x1080 пікселів.

Смартфон оснащений процесором Snapdragon 855 Plus з частотою 2,96 ГГц, має 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ внутрішньої пам'яті, передає TechCrunch.

У Galaxy Z Flip три камери – основна і ширококутова 12 МП, а також фронтальна камера 10 МП. У розкладачки немає роз'єму для навушників і MicroSD-карт.

Лінійку Galaxy S20 Samsung позиціонує як серію мобільних преміум-пристроїв. Моделі S20 і S20+ оснащені камерами 64 МП, S20 Ultra – 108 МП.

Пристрої забезпечені процесором Guardian Chip, що захищає смартфон від шкідливих атак, а також мають 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Компанія також представила нові бездротові навушники Galaxy Buds+.

Старт продажів флагманської лінійки S20 в Україні запланований на 12 березня. Ціна буде коливатися від 26 999 грн (S20) до 37 999 грн (S20 Ultra). Можна оформити попереднє замовлення і забрати свій гаджет 6 березня разом з подарунком у вигляді нових навушників Galaxy Buds+.

Samsung Galaxy Z Flip виходить в продаж 14 лютого, проте українські користувачі зможуть побачити новинку не раніше березня. Згідно з презентацією, ціна за гаджет становитиме 1380 доларів (близько 33,7 тис грн). Разом з девайсом користувачі отримають спеціальний чохол, навушники і зарядний пристрій.

Нагадуємо:

У 2019 році відразу кілька компаній представили смартфони з екранами, що складаються.

У лютому компанія Huawei анонсувала смартфон Mate X з гнучким екраном, а в листопаді Motorola показала нову версію телефону–розкладачки Razr з одним гнучким екраном.