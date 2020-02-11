Українці створили сервіс, який сплачує кешбек за безпечне керування авто

Український стартап Штрафи UA за участю Міністерства інфраструктури провели реліз додатку, який оцінює стиль водіння людини і за акуратне водіння нараховує кешбек від суми страхування

Про це повідомляє прес-реліз компанії

За відповідальну поведінку водій отримує нагороду - до 18% кешбека від суми страхування.

Лише за місяць ним почали користуватися більше ніж 10500 осіб.

Перший рейтинг керування користувач побачить після виконання 10 поїздок.

Разом з рейтингом водію буде запропоновано суму кешбеку.

"Додаток Штрафи UA працює з 2016 року. За цей період ми побачили, що сплата штрафу не зменшує кількість аварій. Хоча саме для цього вона призначена...

..Матеріальна винагорода працює краще, ніж штрафи. Так народилася ідея розробити додаток, який це дозволяє формувати легко та зручно", - заявляє засновник платформи Денис Дмитров.

Стартап розробив також віджет для міст, який дозволяє водіям, які їдуть у інше місто, бути більш уважними в тій чи іншій місцевості.

Наприклад, водії Миколаївської області наразі виявилися найбільш відповідальними, бо роблять менше порушень, ніж водії у інших містах.

Рейтинг свідомого водіння у Миколаєві наразі найвищий в Україні - 3,9, найнижчій у Волинській області - 2.7.

"Вважаю, що керівники українських областей та мери міст повинні приділяти увагу та слідкувати за рейтингом у своїй місцевості.

Таким чином разом, сподіваюся, зможемо зменшити кількість аварій до мінімуму" - міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зараз додаток працює для IOS платформи, також планують запуск для Android.

Найближчим часом у додатку планується розширення можливостей винагороди за відповідальне водіння.

Вже є готовність приєднатися до кешбеку від української мережі заправок.

Довідково. Реалізація стала можливою завдяки перемозі розробників у конкурсі Open Data Challenge та фінансовій допомозі проекту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/ TAPAS".











