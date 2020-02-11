"Динамо" Суркісів продовжує платити футболістам офіційну зарплату менше 1 тисячі доларів

Після резонансу з маленькими офіційними зарплатами футболістів київського "Динамо" у травні 2018 року гравці столичного клубу продовжують отримувати низьку офіційну зарплату.

Про це свідчить зарплатна відомість футбольного клубу "Динамо" за грудень 2019 року, яка опинилась у розпорядженні ЕП.

Зокрема, один із колишніх лідерів "біло-синіх" Денис Гармаш (у січні 2020 року пішов в оренду в турецький "Різеспор". – ЕП) отримував у клубі офіційну заралату в 20 тисяч гривень. А Віктор Циганков - близько 20 тисяч.

Легіонер "Динамо" та гравець збірної Словенії Беньямін Вербіч отримує офіційну зарплату у майже 15 тисяч гривень.

При цьому, жоден легіонер столичного клубу станом на грудень 2019 року не мав офіційну зарплату вище 20 тисяч гривень.

Головний тренер киян Олексій Михайличенко отримує трохи більше 15 тисяч гривень на місяць.

Відповідно до відомості, найбільшу офіційну заралату серед гравців отримує капітан команди Сергій Сидорчук (трохи більше 21 тисячі гривень).

Як стверджують джерела ЕП, усі основні виплати по "чорних" зарплатах проходять через дві офшорні компанії - Newport Managmet та "Динамо Київ Кіпр ЛТД".

ЕП також знайшла документальний доказ того, що в київському "Динамо" є два способи виплати тієї ж зарплати.

Зокрема, в угоді про припинення контракту із сербським футболістом Александром Пантічем та "Динамо" чітко зазначається сума виплати йому зарплати за липень-серпень 2019 року – це 145 тисяч та 455 євро. Тобто, за місяць в "Динамо" Пантіч отримав зарплату приблизно у 72 тисячі євро, що за курсом НБУ на той момент трохи більше 2 мільйонів гривень.

Водночас у травні 2018 року УП з посиланням на зарплатну відомість "Динамо" писала, що офіційна зарплата Пантіча у 2018 році становила 18 140 гривень.

Уся ж виплата Пантічу за дострокове розірвання контракту у серпні 2019 року становила 800 тисяч євро, а це більше, ніж увесь зарплатний фонд команди "Динамо" за кілька місяців.

У цій же угоді по виплаті коштів Пантічу згадуються і дві офшорні компанії, які пов`язані з "Динамо". У пункті 3 угоди зазначається: "обидві сторони приймають до уваги, що усі платежі по даній угоді можуть бути здійснені дочірньою компанією Клубу "Динамо Київ (Кіпр) ЛТД".

У частині 6 цієї угоди вказується і Newport Menegtment, через яку, можливо, здійснювалися усі фінансові виплати по зарплаті, трансферу та орендній угоді Пантіча в іспанський футбольний клуб "Кадіс" на початку 2019 року.

"Сторони зобов'язуються припинити будь-які провадження і позови проти другої cторони (а також компаній Newport та Dynamo Kiev(Cyprus) LTD) і не розпочинати будь-які нові суперечки щодо трудових (і будь-яких) інших відносин між сторонами", - йдеться в угоді.

За інформацією джерел ЕП, розмір "чорної" зарплати у провідних українських футболістів Динамо становить 50-60 тисяч доларів на місяць.

Зокрема, перуанського гравця Карлоса Самбрано столичний клуб підписав у січні 2018 року, а продав у січні 2020 в "Бока Хуніорс".

Самбрано за ці два роки не зіграв жодного матчу за киян, і був відданий в оренду в "Базель", після чого повернувся в "Динамо".

У Києві зарплата перуанця була більше 100 тисяч євро на місяць. Він мав серйозну заборгованість з виплати зарплати, після чого навіть подав позов до ФІФА на "Динамо".

Нагадаємо:

У книзі FootballLeaks-2, що вийшла в Німеччині за авторством журналістів Рафаеля Бушманна та Міхаеля Вулцінгера та відомого видання Der Spigel, йшлося про те, що схема київського "Динамо" з купівлі та продажу футболістів через офшорну компанію Newport допомагала власникам клубу уникати сплати податків в Україні.

Німецьке видання Der Spigel у своєму розслідуванні вже зазначало, що з 2002 по 2016 роки кошти у розмірі 338 млн євро, що мали надходити від УЄФА на рахунки Федерації футболу України були перераховані на офшорну компанію Newport, що має зв`язок з київським "Динамо".

У листопаді 2019 року Українська асоціація футболу звернулася до ДБР, ГПУ та МВС із заявою про вчинення екс-президентом ФФУ Григорієм Суркісом кримінального правопорушення на сотні мільйонів євро.

В свою чергу Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування можливого порушення законодавства президентом УАФ Андрієм Павелком при будівництві футбольних полів у 2017-2018 роках.

"Динамо" звинуватило Der Spiegel в участі в кампанії з дискредитації клубу і "Newport", яку проводить Українська асоціація футболу на чолі з Павелком.

Newport Management Limited - офшорна компанія, яка раніше засвітилася в численних бізнесах братів Суркісів.

У травні 2018 року УП з посиланням на зарплатну відомість "Динамо" повідомляла, що офіційні зарплати гравців "Динамо" менші за 1 тисячу доларів на місяць.

Микола Аврамчук, для ЕП