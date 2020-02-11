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Зеленський підписав закон про єдину юрособу для Митної служби і Податкової

Вівторок, 11 лютого 2020, 16:47
 

Президент Володимр Зеленьский підписав закон, який передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Закон передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб, у зв'язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юрособи, а як окремі підрозділи. 

Документ також передбачає переведення митників на контракти, відкриття знеособленої митної інформації, можливість автоматизації митного оформлення та посилення можливостей боротьби із поштовою контрабандою.

Нагадаємо:

Верховна Рада 14 січня ухвалила у другому читанні законопроєкт №2318-1, який передбачає перехід Державної митної служби у формат єдиної юридичної особи.

Економічна правда

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Зеленський законодавство митниця

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