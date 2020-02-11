Ще один депутат "Слуги народу" пропонує знизити ПДВ

Депутатка від фракції "Слуга народу" Дар'я Володіна пропонує за 5 років зменшити розмір основної ставки податку на додану вартість з 20% до 15%.

Відповідний законопроект №2757-1 зареєстровано у ВР, як альтернативний до законопроєкту 2575 авторства ще одного "слуги народу" Олександра Дубінського.

Пропонується, що ставка ПДВ знижуватиметься по 1% з січня 2021-го року по січень 2025-го, таким чином сягнувши 15%.

"За нашими розрахунками поступове зниження ставки податку до 15% на протязі п’яти років, мінімізує втрати бюджету у короткостроковому періоді, а у середньо- та довгостроковій перспективі дозволить компенсувати зазначені втрати, стимулює обіг фінансових ресурсів, а також забезпечить для кінцевих споживачів товари та послуги за більш низькими цінами", - йдеться у пояснювальній записці до закону.

У законопроєкті №2575 Дубінського пропонувалось знизити ставку з наступного року до 17%.



Нагадуємо:

У жовтні Міністр економрозвитку Тимофій Милованов запропонував скасування єдиного соціального внеску та зниження податку на доходи фізосіб.

Економічна правда