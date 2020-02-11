FlixBus запустив перший у світі міжміський автобус з сонячними панелями

Автобусний оператор FlixBus першим у світі обладнав сонячними панелями автобус на міжнародному маршруті між Дортмундом та Лондоном.

Про це повідомляє прес-реліз компанії.

Cонячна енергія використовується для живлення електричних систем автобуса, а також зменшує споживання палива та викиди CO2.

Наразі автобус курсує двічі на тиждень, з квітня частоту рейсів планують збільшити.

Сонячні панелі на даху автобуса екстратонкі та з полегшеною вагою, тому не збільшують опір повітря під час руху автобуса.

В середньому, за допомогою їх використання досягається економія у 1,7 літрів дизеля на 100 кілометрів пробігу автобуса.

Таким чином, на середній відстані 600 кілометрів добова економія палива складе близько 10 літрів.

Встановлення фотоелектричних панелей також дозволяє сонячній енергії живити всю електроніку на борту, включаючи USB-порти, електричні розетки та кондиціонер.

В літній час при збільшенні сонячної активності економія ще збільшиться.

Гнучкі сонячні пластини, що адаптовані для використання в транспортному секторі, досі застосовувалися лише на вантажних транспортних засобах. FlixBus першим застосував цю технологію на автобусі міжміського сполучення.

Нагадуємо:

Раніше FlixBus вже запускав пілотні проекти з електричними автобусами на великі відстані у Франції, Німеччині та США. А

у вересні 2019 року стартував тестовий проект з автобусом, який працює на водневому двигуні (гібридна система, яка поєднує електричний акумулятор та паливні елементи).

Крім цього, компанія також пропонує пасажирам можливість компенсувати викиди CO2 від своїх поїздок. Наразі близько 6% FlixBus пасажирів FlixBus у всьому світі використовують цю опцію.

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