Join UP! за 3 сезони вклала у внтурішній туризм 60 мільйонів, але скоротила інвестиції до 1 мільйона

Туристична компанія Join UP! за три сезони вклала в розвиток внутрішнього туризму в Україні 60 мільйонів гривень, проте зараз скоротила інвестиції до 1 мільйонів через низку перешкод, серед яких, зокрема, - нецивілізований туристичний ринок та завищені ціни.

Про це в колонці для ЕП написав CEO компанії Join UP! Дмитро Сєроухов.

За його словами, у 2019 році компанія відправила на відпочинок за кордон понад 1 млн туристів, половина з них - люди середнього віку 30-55 років.

Сєроухов зазначає, що молодь 18-30 років виявилася найактивнішою - вони частіше за інших подорожують кілька разів на рік.

"Чи багато хто з них подорожує Україною? На жаль, ні. У нас абсолютно нецивілізований туристичний ринок. У 2015 році ми серйозно зайнялися розвитком внутрішнього туризму.

Почали з 8 млн грн у перший сезон, потім збільшили інвестиції до 16 млн, потім – до 32 млн. Не допомогло. Як виявилося, фінансування – не головне для розвитку туризму в Україні, як про це прийнято думати", - пише CEO компанії Join UP!.

Серед проблем розвитку внутрішнього туризму в Україні він називає відсутність планування.

"Почавши працювати з напрямком Буковелю, ми зіштовхнулися з нерозумінням готельєрів, як можна влітку запитувати ціни на зимовий сезон.

За 3–4 місяці до старту сезону ніхто ще нічого не планує, у них – літо", - написав Сєроухов.

Крім цього, за його словами, на туристичному ринку ніхто не грає "вдовгу" - готельєри мислять лише категоріями доходів від сезону до сезону.

"Тому ми спостерігаємо картину, коли ціни з року в рік ростуть, а сервіс абсолютно не покращується. Готельєри отримували від нас гроші на рік вперед.

Вони могли використовувати їх як завгодно – класти на депозит, інвестувати в розвиток інфраструктури, додаткових сервісів, навчати персонал. Але нічого цього не відбувалося. Або не розуміють як, або не хочуть розвиватися. Така бездіяльність гальмує розвиток конкуренції", - підкреслив він.

Також серед проблем розвитку галузі він назвав завищені ціни та відсутність клієнтоорієнтованості.

"Наші готелі завантажені максимум на 60%, не враховуючи свят. Судячи з цін, вони орієнтовані в основному на бізнес-інтуристів, а не на залучення внутрішніх мандрівників.

У нас практично немає сімейних номерів (connected rooms), які користуються величезною популярністю серед азіатських туристів", - написав Сєроухов.

За його словами, внутрішній туризм не рекламується належним чином - крім Карпат, Львова, Одеси і Києва, люди не особливо знають, куди можна з'їздити і що подивитися.

Також, за словами Сєрохуова, компаніям не вистачає державної програми розвитку внутрішнього тризму з жорстким контролем виконання.

Читайте детальніше у колонці: Як ми внутрішній туризм розвивати хотіли і чому з цього нічого не вийшло

Економічна правда