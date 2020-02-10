Справа про банкрутство "ТММ-Енергобуд": Верховний Суд скасував мирову угоду з Ощадбанком на 750 мільйонів

Касаційний госпсуд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку і скасував попередні судові рішення про затвердження мирової угоди у справі про банкрутство ТОВ "ТММ-Енергобуд" та закриття провадження у справі.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

"Оскаржуваною мировою угодою в зазначеній справі було передбачено списання (прощення) боргу перед Ощадбанком на суму більше 750 мільйонів гривень.

Верховний Суд підтримав законну позицію Ощадбанку, скасував судові рішення про затвердження сумнівної мирової угоди та направив справу для подальшого розгляду до суду першої інстанції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

"ТММ" - девелоперсько-будівельна компанія бізнесмена Миколи Толмачова, яка працювала на будівельному ринку України з 1994 року.

У 2016 році низка великих українських банків, зокрема "Укрсоцбанк", "ПУМБ" та Ощадбанк, почали процес стягнення боргів з компанії. За позовами банків суди конфіскували квартиру та особистий автомобіль Толмачова і заборонили йому виїжджати за кордон.

У березні 2019 року у "ТММ" заявили, що домовилися про реструктуризацію боргу в 765 млн грн перед Ощадбанком.

Економічна правда