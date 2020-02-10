Українські електробайки Delfast протестує мексиканська поліція

Стартап Данили Тонкопія Delfast підписав контракт з поліцейським департаментом міста Мехікалі — компанія повинна поставити тестові зразки електричних велосипедів спеціальної модифікації.

Про це повідомляє ain.ua з посиланням на компанію.

Повідомляється, що поліцейські будуть патрулювати на них міську місцевість і важкодоступні райони.

Як повідомляється в Delfast, компанія провела презентацію своїх байків шефу поліції, меру міста і співробітникам поліції.

Презентація для мексиканської поліції ain.ua

В результаті, поліція вирішила закупити кілька байків Delfast TopCops.Поліція зараз використовує звичайні велосипеди для патрулювання місцевості.

Електробайки TopCops можуть проїхати до 240 км на одному заряді, без використання педалей. Максимальна швидкість такої моделі - до 80 км/год.

Такий електробайк оснащений GPS-датчиком, можливістю віддаленого блокування і запуску."Байки нестимуть службу в специфічних кліматичних умовах високогір'я, будуть перевірятися на зручність ергономіки, надійність конструкції, захист від пилу і підвищеної вологості", - повідомили в Delfast.

Після тестування байки можуть доопрацювати до потреб окремих поліцейських департаментів (наприклад, спецсигналами або повним приводом).

Читайте також: Винайти велосипед. Історія успіху служби доставки DelFast