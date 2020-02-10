За рік НБУ отримав 17 тисяч звернень від громадян, "найгарячіша" тема — кредити

У 2019-му році до Національного банку надійшло майже 17 тисяч звернень громадян (на 22% більше ніж у 2018-му). Більшість з них стосуються кредитних договорів (33%), роботи платіжних систем (33%), обслуговування в банках (10%) та небанківськими установами (7%)

Понад третина звернень – 35% – позитивно вирішені для споживачів. Майже на половину звернень – 46% − НБУ надав роз’яснення. Решта – містили неповну інформацію або були передані до інших держорганів. 99% звернень – опрацьовано, решта перебуває на розгляді.

Новий підрозділ НБУ – Управління захисту прав споживачів фінпослуг – почав розглядати звернення з жовтня 2019 року.

У 67% звернень новий підрозділ виявив ознаки порушень прав споживачів.

Серед них:

- оманлива реклама банківських продуктів

- різна процентна ставка у кредитному договорі та під час фактичного розрахунку

- самовільне списання коштів із зарплати у рахунок погашення боргу

У 2018-му році до Національного банку надійшло 13,3 тис. звернень громадян.