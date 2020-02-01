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Укртелеком припинив надавати послуги зв’язку через таксофони

Субота, 1 лютого 2020, 15:34
 

Компанія Укртелеком з першого лютого 2020 року припинила надавати послуги зв'язку через таксофони і почне демонтаж обладнання.

Як заявили у компанії, сучасний зв'язок не залишив місця для роботи таксофонів.

"Розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення  попиту на колись затребувані послуги таксофонів. Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році - менше 380 тисяч хвилин", - наголошували в Укртелекомі у жовтні 2019 року.

Нагадаємо:

Укртелеком у жовтні 2019 року анонсував відключення таксофонів 1 лютого 2020 року.

Укртелеком з 1 січня 2020 року припинив нові підключення до домашньої радіоточки через непопулярність послуги і відсутність попиту.

Економічна правда

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