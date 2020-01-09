Укрспецекспорт очолив депутат Київради

Державну компанію "Укрспецекспорт", яка входить до складу концерну "Укроборонпром" і є одним із найпотужніших експортерів зброї в Україні, очолив депутат Київської міської ради Вадим Ноздря.

Цю інформацію "Укрінформу" підтвердили в "Укроборонпромі".

"Так, ми підтверджуємо інформацію щодо призначення Вадима Ноздрі на цю посаду", - заявили у відомстві.

Вадим Ноздря - депутат Київської міської ради, де опікувався питанням ЖКГ та енергетики, перший заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Ноздря народився 15 вересня 1979 року у Миколаєві. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська Академія".

У 2000-2001 роках працював IT-менеджером в ТОВ "Металпромсервіс", 2001–2002 рр. – менеджером аналітичного відділу Teletrade D.J. International Consulting Ltd, 2002–2006 рр. – заступником начальника департаменту ДК "Укрспецекспорт" (ДП СЗТФ "Прогрес"), 2006–2007 рр. – директором представництва ЗАТ "Мініметалургійний завод Істіл (Україна)", 2007–2008 рр. – директором ТОВ "Істіл Інвестментс" (ISTIL GROUP), 2008–2012 рр. – виконавчим директором ТОВ "Істіл Менеджмент" (ISTIL GROUP).

У 2008 році він став засновником і гендиректором ТОВ "Савік Шустер Студіос", а з 2012 року працював генеральним директором ТОВ "Істіл-менеджмент", яка надає консультативні послуги бізнесу.

У 2015 році його обрали депутатом Київради від "Самопомочі" у 23-му окрузі (Дарницький район). Після саморозпуску київської "Самопомочі" 11 вересня 2018 року Ноздря увійшов до депутатської групи Сергія Гусовського "Київська команда".

У декларації за 2018 рік йдеться, що у власності родини перебуває житловий будинком під Києвом площею 400 квадратних метрів, кілька земельних ділянок, квартира в Києві площею 163 кв.м, машини BMW X5 та Toyota Auris і дороговартісні годинники. Також Ноздря задекларував 450 тисяч доларів, 380 тисяч євро та 1,5 млн грн.

Як зазначається на сайті "Укроборонпрому", нових керівників отримали ще 2 підприємства. Гендиректором ДК "Завод імені Малишева" став Василь Крилас, а гендиректором ДК "Завод 410 ЦА" - Олексій Попов.

У вересні 2019 року державний концерн "Укроборонпром" повернув собі контроль над державною компанією "Укрспецекспорт", що входить до його складу.