У FlixBus розповіли, скільки пасажирів перевезли у 2019 році

Найбільший європейський оператор автобусних перевезень FlixBus у 2019 році перевіз 62 мільйони пасажирів - кількість пасажирів, яка скористалася послугами FlixMobility, зросла на 37%.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зростанню кількості пасажирів сприяли вихід FlixMobility на нові ринки у 2019 році – зокрема України та Туреччини, і зростання мережі на вже існуючих ринках – сьогодні мережа FlixBus об'єднує 2500 міст у 30 країнах світу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році FlixBus розширив свою присутність у Східній Європі, запустивши регулярні рейси в Україні.

В Україні оператор перевезень представлений в 10 містах: Києві, Львові, Одесі, Житомирі, Рівному, Вінниці, Умані, Хмельницьку, Тернополі та Ужгороді.

Прямі сполучення у мережі FlixBus Україна має з Польщею, Німеччиною, Угорщиною, Австрією та Чехією.

"У грудні 2019 року була запущені перша повністю зелена лінія Одеса-Прага-Плзень з брендованими автобусами і повними стандартами FlixBus.

Наступного року FlixBus планує збільшувати кількість ліній з України до Польщі, Німеччини, Чехії та Угорщини, а також відкривати нові лінії до Південної Європи та країн Балтії. Також у 2020 році в планах компанії додати нові українські міста до мережі міжнародних сполучень та запустити внутрішні перевезення в Україні", - заявили у компанії.

Також повідомляється, що у 2019 році FlixMobility поглинула найбільшого автобусного перевізника Туреччини Kamil Koç, вийшовши на ринок Азії. У планах компанії - вихід на ринок Південної Америки та подальше розширення у Азії.

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Економічна правда