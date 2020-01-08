У 2019 році у відновлювальну енергетику України інвестували 3,7 мільярда євро

Протягом 2019 року інвестори вклали близько 3,7 мільярда євро в будівництво вітрових, сонячних і біоелектростанцій в Україні, збільшивши потужність альтернативних електростанцій утричі.

Про це повідомляє Держенергоефективності.

Зазначається, що у 2019 році в Україні збудували електростанцій, які працюють на відновлювальних джерелах енергії, загальною потужністю 4,5 гігавати - майже удвічі більше за потужність усіх "зелених" електростанцій, які працювали станом на початок 2019 року.

"Загалом, діючі потужності "чистої" енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 мільярда кіловат-годин електроенергії (біля 5,5% від загального виробництва) та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 мільйона домогосподарств", - розповіли у Держенергоефективності.