Міноборони подало позов проти підрядника реконструкції Шулявського моста на 600 мільйонів

Міністерство оборони подало позов проти ТОВ "Північно-Український будівельний альянс" (входить до корпорації "Укрбуд") на 611 мільйонів гривень через невиконання компанією зобов'язань щодо реконструкції складів боєприпасів.

Про це повідомляється в Єдиному держреєстрі судових рішень.

У Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань йдеться, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Північно-Український будівельний альянс" є Андрій Якусевич - колишній позаштатний помічник народного депутату та експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

У червні 2018 року компанія виграла тендер на реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Роботи повинні були виконати за 598,5 млн грн. У жовтні 2018 року вартість реконструкції збільшили до 814,5 млн грн.

Подорожчання пояснили зростанням індекса споживчих цін і цін на матеріально-технічні та трудові ресурси, а також зміною діючих нормативів щодо визначення рівня прибутку та адміністративних витрат.

Економічна правда