Компанія Sony несподівано презентувала свій електромобіль

Японський електронний гігант Sony на міжнародній технологічній виставці Consumer Electronic Show презентував електромобіль Vision-S, чим дуже здивував учасників заходу.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що електрокар призначений для демонстрації різних технологій Sony.

"Модель обладнана 33 різними датчиками, має кілька дисплеїв і систему об'ємного звучання. Також є постійне підключення до інтернету", - йдеться у повідомленні.

"Ми активізуємо свої зусилля, щоб зробити свій внесок у майбутнє автоіндустрії", - заявив головний виконавчий директор Sony Кенітіро Йошида, презентуючи електрокар.

Проте японська компанія не уточнила, чи планує запустити масове виробництво електромобілів.

"Це був шок, якщо чесно. Це демонструє, як компанія відкриває себе заново", - так описав свої враження від презентації президент і засновник TECHnalysis Research, аналітик Боб О'Доннелл.

Серед особливостей автомобіля - система ідентифікації, яка може виявляти і розпізнавати пасажирів, і функція управління жестами.

Крім цього, Sony розробила потужні датчики зображення, які можна використовувати для аналізу дороги перед транспортним засобом.