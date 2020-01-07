Грузія: у міжнародних аеропортах вперше за 12 років підвищать тарифи за гарантування авіабезпеки

У міжнародних аеропортах Грузії з 1 лютого 2020 року, вперше за останні 12 років, підвищать тарифи за гарантування авіабезпеки повітряних суден та пасажирів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення ТОВ "Об'єднання аеропортів Грузії" (входить до структури Мінекономрозвитку країни).

Зазначається, що в Тбіліському міжнародному аеропорту тариф на кожного пасажира, який нині становить 3,7 євро, з 1 лютого зростає до 6,2 євро. У міжнародних аеропортах Батумі і Кутаїсі тариф збільшується на 1 долар і становитиме 5,5 і 4 доларів відповідно.



Підвищення тарифів "Об'єднання аеропортів Грузії" пояснює необхідністю здійснення більш ефективних робіт із гарантування авіаційної безпеки.



"Вимоги у сфері гарантування авіаційної безпеки змінюються і стають більш жорсткими з кожним роком.

Для того, щоб міжнародні аеропорти Грузії відповідали в цьому напряму всім існуючим міжнародним і національним регулюванням, необхідна більш ефективна робота з гарантування авіаційної безпеки, ніж у попередні роки", - заявили у відомстві.



Підкреслюється, що авіаційна безпека пов'язана з великими фінансовими витратами, а нинішні тарифи на послуги авіабезпеки, встановлені в грудні 2007 року, відтоді не переглядалися, не відповідають існуючим реаліям і вимагають коригування.