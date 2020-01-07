На Рівненській АЕС один із енергоблоків відключили на ремонт

Енергоблок №1 Рівненської АЕС відключили від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 діб.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що енергоблок відключили 6 січня о 10:23 відповідно до графіку ремонтів та згідно з узгодженою заявкою.

"Наразі в роботі перебувають три енергоблока Рівненської АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 430 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на Рівненській АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Рівненська АЕС розташована на північному-заході Рівненської області, в 120 км від м. Рівне, в Володимирецькому районі, на березі річки Стир.

РАЕС щорічно виробляє близько 19 млрд. кВт*год електроенергії, що становить 21,6% від виробництва атомними електростанціями, або 12% від загального виробництва електроенергії в Україні.

На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки: І блок (ВВЕР-440) потужністю 420 тис кВт з 1980 року, ІІ блок (ВВЕР-440) потужністю 415 тис кВт з 1981 року, ІІІ блок (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, ІV блок (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.



Економічна правда