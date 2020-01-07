IKEA виплатить 46 мільйонів доларів батькам загиблого хлопчика, на якого впав комод

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, погодилась виплатити 46 мільйонів доларів батькам хлопчика, який загинув після падіння на нього комода цього виробника.

Про це повідомляє The New York Times.

У понеділок Крейг Дудек, син якого Йозеф загинув у травні 2017 року, заявив про врегулювання судового позову - це підтвердила речниця IKEA.

Як зазначає газета, батьки хлопчика подали до суду на IKEA у штаті Пенсільванія, де базується штаб-квартира компанії у Північній Америці, аргументуючи це тим, що виробник меблів знав, що комоди Malm схильні до падіння та не попередив клієнтів про нестабільну конструкцію.

Згідно із позовом сім'ї Дудек, із 2011 року щонайменше 5 дітей загинули після падіння на них різних моделей комода Malm, ще 91 дитина отримала травми.

"Якщо дворічний хлопчик може перекинути комод з трьома ящиками, ви знаєте, що з цим комодом щось не так. В американських будинках таких комодів мільйони і мільйони", - заявив Крейг Дудек.

"Хоча жодне врегулювання позовів не може змінити трагічні події, які привели нас сюди, заради сім'ї та всіх причетних, ми вдячні, що цей судовий процес завершився", - сказала речниця IKEA.

"Ми залишаємось відданими активній та спільній роботі над вирішенням дуже важливого питання безпеки наших товарів", - додала вона.

Економічна правда